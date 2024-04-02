شكرا لقرائتكم خبر السيسي لعباس: مصر حريصة على دعم الشعب الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني وقيادته.

وأشار في اتصال أجراه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس إلى حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.

وتناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع، وأكد الرئيسان كذلك مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدا رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

وأشار خلال استقبال ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، أهمية المساعي التي تبذلها مصر لتيسير مرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات.

وحرص الوزير النيوزيلندي على الاستماع إلى تقييم الوزير شكري بشأن الجهود المصرية لحلحلة الأزمة في السودان، بما في ذلك مبادرة دول الجوار والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع جميع الأطراف للعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار ومساعدة الأشقاء السودانيين في جهود التوصل إلى توافق وطني حول مستقبل دولتهم.