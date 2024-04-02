الحوثيون يختطفون الناجي الوحيد من مجزرة رداع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في جريمة جديدة لميليشيات الحوثي الإرهابية، اختطفت الشاب إبراهيم اليريمي، الناجي الوحيد من أسرة «اليريمي» التي قضت تحت أنقاض منزلها بمجزرة رداع في 19 من الشهر الحالي، فيما حذرت الحكومة اليمنية الشرعية من محاولات طمس الجريمة.

ونقلت «العربية» عن مصادر محلية وحقوقية أن ميليشيات الحوثي اختطفت الشاب إبراهيم اليريمي وأجبرته على التوقيع بدفن أفراد أسرته الضحايا، قبل ضبط المتورطين في المجزرة أو محاسبتهم.

وحذرت الحكومة اليمنية من محاولات ميليشيات الحوثي طمس معالم وآثار جريمتها المروعة بحق أهالي منطقة الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء، وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان: إن القيادي الحوثي عبدالله إدريس المعين من الميليشيات محافظا للبيضاء اختطف الشاب إبراهيم محمد سعد اليريمي، الناجي الوحيد من رجال الأسرة المنكوبة في تلك الحادثة التي أودت بحياة أسرة كاملة، وأجبره بالقوة على التوقيع بالموافقة على دفن جثامين أسرته التسعة الذين قتلوا جراء هدم المنازل على رؤوسهم بسبب التفجير الحوثي. وأضاف البيان أن القيادي الحوثي وعد اليريمي ببناء منزل لمن تبقى من أسرته لكن في مدينة يريم بمحافظة إب، وحذر من سعي الميليشيات لإجبار أسر الضحايا على القبول بتعويضات مادية من أجل طمس وتغطية هذه الجريمة التي تصنف أنها من أعلى الجرائم ضد الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به هذه الميليشيات والعمل مع الحكومة الشرعية من أجل التصدي لهذه الجماعة وأعمالها الإرهابية.

ويوم 19 مارس الحالي، تسبب تفجير جماعة الحوثي لعدد من منازل المواطنين في حي الحفرة برداع في مقتل 16 مدنيا بينهم 9 من أسرة واحدة هي أسرة المواطن محمد سعد اليريمي، وبررت الميليشيات الحادثة بأنها نتيجة خطأ، واستخدام بعض أفراد الأمن القوة المفرطة، قبل أن تتحرك قياداتها لامتصاص الغضب الشعبي من خلال تعويض أسر الضحايا وتقديم الوعود لهم.

على صعيد آخر تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من مارس 2024م، من انتزاع 513 لغما في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و86 لغما مضادا للدبابات، و420 ذخيرة غير منفجرة، و6 عبوات ناسفة.

مشاهدات يمنية: