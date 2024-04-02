شكرا لقرائتكم خبر باكستان تسقط 10 إرهابيين هاجموا مهندسين صينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - ألقت قوات مكافحة الإرهاب الباكستانية القبض على أكثر من 10 إرهابيين، لصلتهم بالهجوم على مهندسين صينيين في مدينة بيشام بإقليم خيبر بختونخوا الأسبوع الماضي، حسبما قالته مصادر لقناة جيو الباكستانية، أمس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت قوات مكافحة الإرهاب الباكستانية القبض على أكثر من 10 إرهابيين، لصلتهم بالهجوم على مهندسين صينيين في مدينة بيشام بإقليم خيبر بختونخوا الأسبوع الماضي، حسبما قالته مصادر لقناة جيو الباكستانية، أمس. وأشارت المصادر إلى أنه يعتقد أن جماعات ذات صلة بحركة طالبان باكستان، متورطة في الهجوم الذي وقع في 26 مارس الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تسقط 10 إرهابيين هاجموا مهندسين صينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.