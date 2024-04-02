زعيم إسطنبول يوجه ضربة قاتلة لحزب إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما خسر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزبه الانتخابات المحلية، اتجهت العيون في تركيا نحو أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، بعد احتفاظه بزعامة إسطنبول أكبر المدن التركية، وكان رأس الحربة التي وجهت الضربة القاتلة في الهزيمة.

حافظ أوغلو على مقعده رئيسا لبلدية إسطنبول التي يحتفظ بها منذ 2019. وتمكن أوغلو من تحقيق نصر جديد في إسطنبول هذا العام، بعد أن ألقى إردوغان بكل ثقله في الحملة الانتخابية، وخصوصا في إسطنبول، العاصمة الاقتصادية والثقافية التي كان رئيسا لبلديتها في تسعينات القرن الفائت وانتقلت إلى المعارضة في 2019.

المنافس الأكبر

يرى الكثيرون أوغلو البالغ (53 عاما) بشكل متزايد على أنه المنافس الأكبر لحزب إردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028، والتي قد تشهد منافسة بين الرجلين اللذين يتحدران من منطقة البحر الأسود.

وجاء انتصار أوغلو في الانتخابات حاسما وكبيرا بعد أن تقدم بفارق تجاوز مليون صوت بعد إحصاء 96% من بطاقات الاقتراع، وقال عمدة إسطنبول الجديد في كلمة لأنصاره «حققنا الفوز في انتخابات رئاسة بلدية المدينة، من لا يفهمون رسالة الشعب سيخسرون في نهاية المطاف».

وأعاد انتصار أوغلو في إسطنبول إلى الذاكرة معركته الكبرى عام 2019 التي انتزع فيها إدارة المدينة التي ظلت في يد إردوغان منذ 1994.

زعيم المستقبل

ينظر لأكرم أوغلو على أنه زعيم تركيا المستقبلي، وهو من مواليد مدينة طرابزون شمال تركيا عام 1970، وخريج كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول، متزوج ولديه 3 أولاد، وينحدر من أسرة متدينة ومحافظة من الناحية الاجتماعية لكن لها تاريخ طويل في العمل السياسي، فوالده مؤسس فرع حزب الوطن الأم بزعامة رئيس وزراء تركيا الراحل تورغوت أوزال في طرابزون.

ورغم أن أوغلو ينحدر من أسرة محافظة، إلا أنه أصبح أكثر تحررا وتبنى القيم الديمقراطية الاجتماعية خلال مرحلة دراسته الجامعية، ولم ينخرط في العمل السياسي حتى 2008، وهو عام انضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري. وبعدها بعام فقط انتزع رئاسة بلدية حي بيليكدوزو في القسم الأوروبي من إسطنبول من حزب العدالة والتنمية.

واستغل حزب الشعب الجمهوري الأداء الجيد لإمام أوغلو في إدارة حي بيليكدوزو خلال الأعوام الخمسة الماضية، ورشحه في الانتخابات الأخيرة لرئاسة بلدية إسطنبول.

مزحة كليجدار

زار زعيم الحزب وقتذاك كليجدار أوغلو منزل حسن إمام أوغلو والد أكرم، في طرابزون في 13 ديسمبر 2018، ومازحه بقوله «جئنا نخطب يد ابنك» عند الإعلان رسميا عن تسمية أكرم مرشحا للحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، ورد عليه حسن إمام أوغلو بالموافقة.

نتائج انتخابات رئاسة البلديات في تركيا: