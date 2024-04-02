انفوجراف.. حصاد أنشطة وقرارات جامعة حلوان لشهر مارس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان المجيدة. كما هنأ قادة وضباط وجنود القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بهذه المناسبة العظيمة.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الليلة الرمضانية التي نظمتها جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بحضور عدد من قيادات وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والجامعة والشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

كما شهد الدكتور السيد قنديل، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر المركزية" بالجامعة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأسرة في تنظيم العديد من الفعاليات، هذا وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية أحياها كورال كلية التربية الموسيقية

وشهد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة حفل تخريج أول دفعة من كلية الطب بجامعة حلوان، وفي تصريح له، قال الدكتور قنديل: "يسعدني أن أشهد تخرج أول دفعة من طلاب كلية الطب بجامعة حلوان، فهؤلاء الشباب هم مستقبل مصر الواعد في مجال الطب"

واستقبل الدكتور السيد قنديل أسرة الشهيد البطل محمد صلاح الدين رياض، الذي استشهد اكتوبر ٢٠٢٠ بسيناء وذلك تقديراً لتضحياته من أجل الوطن، خلال التكريم الذي نظمته الجامعة بمناسبة يوم الشهيد وذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

واجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجي لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2025_2030 والرؤية الخاصة بها، حيث تم تشكيل لجنة عليا من السادة القيادات والاساتذة والخبراء بالجامعة لإعداد الخطة الاستراتيجية.

واستقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور منصور بن زايد الخثلان القائم بأعمال الملحقية الثقافية في مصر، لمناقشة توسيع مجالات التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية.

شهد مجمع الفنون والثقافة بالجامعة فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "أنت النجم" التي نظمتها ادارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ويأتي ذلك تأكيد على أهمية الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتعمل على صقل وتنمية المواهب والمهارات.

كما قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة إلى الطالب ياسين مصطفى لحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات 2024.

وفى إطار اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمي نظم قطاع الدراسات العليا البحث العلمي بالجامعة الاحتفالية الخامسة للبحث العلمي عن عام 2023، و تأتى تأكيدا على اهتمام وحرص جامعة حلوان بالارتقاء بالبحث العلمي تماشيًا مع خطة الدولة في دعم علمائها وتحفيز طاقات الباحثين.

وقد استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة وإضافة مجالات جديدة فى التعاون مع مركز البحوث التكنولوجية بالجامعة ومناقشة آليات لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، سواء في المجالات البحثية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للشراكة العلمية والثقافية، استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل وفدًا من جامعة زيجيانج الصينية، وتناول اللقاء عددًا من المحاور الهامة، حيث تم التباحث حول إمكانية تدشين اتفاقية تعاون بين الجامعتين، والبدء في إنشاء برنامج مشترك لتدريب المدرسين المصريين على تدريس اللغة الصينية، إضافة إلى برنامج خاص لقيادات التعليم.

وفي إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات طلاب جامعة حلوان، نجح فريق من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم في الوصول إلى نهائيات مسابقة IMAGE2024 الدولية، وتمثيل مصر وقارة أفريقيا في مؤتمر الاجتماع الدولي لعلوم الأرض التطبيقية والطاقة الذي سيعقد في أغسطس 2024 بولاية تكساس الأمريكية.

حققت جامعة حلوان المركز الثاني على مستوى جامعات القارة الأفريقية في المسابقة التي تنظمها الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول، وذلك بفضل فريق IBA من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وتجمع المسابقة بين جميع جامعات العالم المختصة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول.

كما شارك فريق كلية الحقوق جامعة حلوان في الفعاليات النهائية والختامية لمسابقة التحكيم التجاري الدولي المنظمة من خلال مركز التحكيم التجاري الدولي والمقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بدعم من منظمة الأونسيترال الدولية وهيئة الأمم المتحدة وجامعة east Anglia بانجلترا.

ونظمت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان "كيف تتجنب النشر في المجلات المختطفة والمزيفه" وتناولت الندوة عرض عدة محاور ومنها كيفية اختيار مجلة علمية مناسبة للنشر ومعايير إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العلمية.

ونظم مكتب الحاضنات التكنولوجية ومكتب التايكو بجامعة حلوان ندوة بعنوان "البحوث العلمية من الأفكار إلى التطبيق"، بحضور عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والطالبات من كليات التربية الرياضية للبنات بالزمالك والتربية الرياضية للبنين بالهرم وكلية الخدمة الاجتماعية، وتضمنت عروضًا حول الكيانات الثلاثة وأنواع الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات.

واستضافت كلية العلوم بجامعة حلوان مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان الاتجاهات الحديثة في الفيزياء والذي نظمه قسم الفيزياء بالكلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للفيزياء واللجنة الوطنية للبلورات.

وتأكيدا على الدور المجتمعي لجامعة حلوان نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بمشاركة جامعات الإقليم (القاهرة، عين شمس، الأزهر ،بنها) إطلاق القافلة الطبية التنموية المتكاملة الثالثة بالمركز الطبي ١ بحي الاسمرات، ويأتي ذلك في إطار مجهودات تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لإطلاق القوافل الطبية التنموية المتكاملة للمناطق الأكثر احتياجا ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ٢٠٣٠ والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

كما نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ندوة بعنوان "مستجدات القطاع السياحي بمصر"، والقى الندوة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، حيث تناول أهم المستجدات التي طرأت على القطاع السياحي بمصر.

أقامت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان الملتقى الثاني للخريجات، وتضمن الملتقى تكريم لبعض نماذج النجاح من خريجات الكلية، كما تم تكريم نماذج مشرفة أخرى من الخريجات، بالإضافة إلى تقديم الشكر والتقدير لفريق مبادرة "هي" وفريق "نحن"، والفتيات المشاركات في القوافل الخيرية والتنموية.

وعقدت ندوة تثقيفية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بعنوان سيكولوجية الإرهاب والتطرف، وتم مناقشة أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة التطرف والإرهاب، وتوضيح جهود الدولة المصرية في سبيل التصدي لمحاولات الإرهاب والتطرف.

كما نظمت كلية الآداب بجامعة حلوان ندوة بعنوان "كيف تبني مستقبلك دون مخاطرة؟ (الهجرة غير الشرعية)"، وتناولت عدة محاور مهمة، منها مخاطر الهجرة غير الشرعية، وخيارات بديلة لها، وقصص نجاح لشباب اختاروا طرقًا آمنة لتحقيق أحلامهم.

ونظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان المعرض الرابع للحرف اليدوية للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب، وياتى ذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن وجامعة حلوان.

ونظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، للطلاب وموظفي الجامعة معرض السوق الخيري السادس بالتعاون مع نادي روتاري كايرو السلام.

وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها جامعة حلوان تجاه منتسبيها، وفي إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة المعارض الخيرية نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، المهرجان الخيري الرابع لموظفي الجامعة، واشتمل المعرض على منتجات بجوده عالية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها، بأسعار رمزيه.

وشهد المعرض الخيري الرابع الذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، توافداً كثيفاً من موظفي الجامعة، والذى عقد تحت رعاية وتوجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ويستمر المعرض حتى يوم 4 أبريل 2024، ويتميز بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، إلى جانب أسعارها المميزة التي لاقت إقبالاً واسعاً من موظفى الجامعة.

وفي إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، بدأت المرحلة الأولى من تحكيم مسابقة انت النجم حيث تم تحكيم مسابقة الفنون الأسرية والتي شارك فيها ٨ كليات بإجمالي عدد أعمال تجاوزت 300 عمل فني, كما تم تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة مجال الفنون التشكيلية والتي شارك فيها 12 كلية بإجمالي عدد أعمال تجاوزت 500 عمل فني.

وقد أعلنت جامعة حلوان عن صعود ٨ كليات لدور الثمانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان الموسم الثاني، وهم (هندسة المطرية - الطب - التربية- الخدمة الاجتماعية - هندسة حلوان - العلوم - الآداب - التمريض).

كما اختتم الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الذى نظمته جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، وتضمنت فعاليات اليوم الختامي لقاءً حواريًا بعنوان "الانتحار والأمن السيبراني"، وكذلك عرض التوصيات الناتجة عن ورش العمل.

واستضاف مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان بطولة التايكوندو بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعى الـ ٥١، التى ينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وقد شارك في البطولة (٣١) جامعة من الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، حيث جاء عدد المشاركين في البطولة (٢٤٨) طالب وطالبة .

وقد أسدلت جامعة حلوان الستار على مسابقة "عباقرة الجامعة" للموسم الثاني، حيث حصلت كلية هندسة المطرية على المركز الأول، بينما حصلت كلية هندسة حلوان في المركز الأول مكرر. واحتلت كلية التربية المركز الثاني، وكلية الآداب المركز الثاني مكرر، في حين حصلت كلية العلوم على المركز الثالث، وكلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث مكرر.

كما احتفت جامعة حلوان الأهلية بختام فعاليات دورة كرة القدم في نسختها الثانية، والتي نظمتها الجامعة بمقر مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان، وقد تُوج فريق "جول ديجرز Goal Diggers" بلقب البطولة.

في إطار احتفالات جامعة حلوان وكلية التربية الفنية بقدوم شهر رمضان المبارك، أقام طلاب الفرقة الأولى معرضًا للأشغال الفنية تحت عنوان "أهلاً رمضان"،اعتمد على تجسيد شخصيات كرتونية شهيرة في المجتمع المصري، كما قام الطلاب بتنفيذ عدد من الفوانيس الملونة المبهجة التي تعبر عن روح الشهر الكريم.



ونظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، ورشة تدريبية للطلاب على الرسم المباشر للتماثيل داخل متحف محمود مختار بدار الأوبرا المصرية، وتهدف هذه الورشة إلى صقل مهارات الطلاب في الرسم المباشر، واكتساب الخبرة من خلال التدريب على رسم التماثيل الفنية وهو ما يعزز قدراتهم الفنية ويساهم في تنمية مواهبهم.

كما نظم مركز التدريب الكشفي والإرشادي بجامعة حلوان، ختام دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية، وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المتنوعة، منها نبذة عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، وتعريف وهدف ومبادئ الحركة الكشفية.

وقد تنفذ الإدارة العامة لرعاية الشباب المرحلة الثانية لمشروع تشغيل الطلاب خلال شهرى إبريل ومايو 2024، حيث يشارك الطلاب بتجميع الأخشاب غير المستخدمة فى الكليات والمدرجات تمهيدا لإعادة تدويرها بما يفيد الجامعة.