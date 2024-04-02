شكرا لقرائتكم خبر عن كل 7 سنوات.. زيادة نسبة اشتراكات تأمين العجز والشيخوخة 1% فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط بشأن تحديد اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة والوفاة، حيث تحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا للحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.

كما يحدد اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا للحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريا، وبالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص القانون على أن يكون تحديد اشتراك تأمين الشيخوخة وفقا للحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا، إضافة لمساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1% وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.