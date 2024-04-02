أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" أنّ 7 من موظفيها قتلوا في ضربة إسرائيلية بغزة، مشيرة إلى أن القتلى الـ7 من أوستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أميركا وكندا وفلسطين.
واوضحت المنظمة بانه "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعاً بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي"، مؤكّدة أن "الهجوم الإسرائيلي ليس على منظمتنا فقط بل كل الجهود الإنسانية".
وعلّقت المنظمة عملها في القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية تؤكد مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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