الخارجية السعودية دانت استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأكدت الخارجية السعودية في بيان، رفض السعودية القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية.

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