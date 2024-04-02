أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي في دمشق، أنه "على الكيان الصهيوني أن يدرك بأن هذه الجريمة الجبانة لن تبقى دون رد".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسي تعليقا على الهجوم في دمشق: على إسرائيل أن تدرك بأن هذه الجريمة الجبانة لن تبقى دون رد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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