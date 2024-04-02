ارتفاع سعر صفيحتي البنزين 28 ألف ليرة وانخفاض المازوت والغاز 4 الاف ليرة

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 28 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت ألف ليرة والغاز 4 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: مليون و724 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليون و762 ألف ليرة المازوت مليون و549 ألف ليرة الغاز: 937 ألف ليرة

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