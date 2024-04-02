الخارجية دانت الاعتداء الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية: تصعيد خطير يهدد السلم والأمن الاقليميين والدوليين

دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداء الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، مؤكدة أن "استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقاً موصوفاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية". وتقدمت الوزارة بخالص العزاء من "حكومة الجمهورية الاسلامية في إيران وأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين"، معتبرة ان " هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والاعراف الدولية يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الاقليميين والدوليين".

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