شخصيات سياسية ودينية استنكرت الإعتداء الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق

أشار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، الى أن "كل الإستنكار والإدانة للاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق والذي هو خرق لكل القوانين والحصانات الدبلوماسية الدولية. العزاء بالشهداء والشفاء للجرحى".

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