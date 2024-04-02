درجات الحرارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.. حالة الطقس في السعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة ببعض مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1445هـ/ 2 أبريل 2024، إلا إن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية أعلن في تقريره بشأن حالة الطقس اليوم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

ونشر المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن تلك الحالة المطرية ستتأثر بها أجزاء من مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم والرياض" في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

كما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 2-4-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 34 والصغرى 24.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 29 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 25 والصغرى 18.

درجة الحرارة في جدة العظمى 34 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 32 والصغرى 20.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 29 والصغرى 17.

درجة الحرارة في أبها العظمى 20 والصغرى 133.

درجة الحرارة في حائل العظمى 25 والصغرى 15.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 18 والصغرى 13.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 25 والصغرى 16.

درجة الحرارة في نجران العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جازان العظمى 33 والصغرى 28.