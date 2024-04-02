شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء أحزاب وأعضاء بمجلس الشيوخ يشاركون بحفل تنصيب الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد كبير من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، إلي مقر مجلس النواب الجديدة بالعاصمة الإدارية، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة، ومن أبرز الحضور النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، والنائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، وغيرهم من الشخصيات العامة.

ويتأهب المقر الجديد لمجلس النواب الكائن بالعاصمة الإدارية لاستقبال حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستورية لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي وتستمر لمدة 6 سنوات.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى أداء اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".