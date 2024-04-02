شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تاريخية لأداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية وسر إطلاق21 طلقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى كامل كامل تفاصيل حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".