شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر إعلام النواب: ولاية جديدة للرئيس تعنى مكاسب جديدة للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن بداية ولاية جديدة في عهد الرئيس السيسي يعني تحقيق طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية بجميع القطاعات، ودعم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي طيلة السنوات الماضية، فمن أهم المكتسبات التي تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية ومنها نسبة عدد السيدات في البرلمان التي وصلت الى 28%، متمنية أن تصل نسبة المرأة في البرلمان إلى 50% خلال السنوات المقبلة.

وأكدت أن المرأة أثبتت تواجدها فى مؤسسات الدولة المختلفة، وتولت مناصب قيادية صف ثاني وثالث، وكذلك نائبات ومعاونات للمحافظين والوزراء.