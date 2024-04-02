أكد المرشد الإيراني علي الخامنئي، تعليقًا على الاعتداء على القنصلية الإيرانية، أن "الکیان الصهیونی الخبیث سیعاقب على يد رجالنا الشجعان وسیندم على هذه الجریمة وأمثالها من الجرائم".

كانت هذه تفاصيل خبر الخامنئي تعليقًا اعتداء القنصلية الإيرانية: إسرائيل ستُعاقب على يد رجالنا وستندم على هذه الجریمة وأمثالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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