بري أبرق للخامنئي ورئيسي وقاليباف مديناً ومستنكراً الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرشد الإيراني السيد علي الخامنئي وللرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ولرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف مديناً ومستنكراً الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق ومعزياً بضحايا العدوان.

وشدد بري، على أننا "نستنكر وندين هذا العدوان الغاشم نسأل الله سبحانه وعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جناته ويلهمكم وذويهم والشعب الإيراني عظيم الصبر والسلوان انه سميع مجيب".

ولفت الى أن "هذا العدوان الغاشم الذي يؤكد بما لا يقبل الشك بأن الكيان الإسرائيلي ومن خلال جرائمه وعدوانه المتواصل العابر لحدود الدول وسيادتها يمثل نموذجاً فاضحاً لإرهاب الدولة المنظم".

وفي سياق منفصل، استقبل بري في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية، والتقى أيضاً ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري.