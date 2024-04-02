كنعان: لن يبقى عناصر الدفاع المدني بلا راتب وجلسة للجنة المال الخميس للحل بسلفات طارئة

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد وفداً من الدفاع المدني برئاسة المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار البحث في كيفية معالجة وضع رواتب المتطوعين المثبتين.

واكد كنعان ان "ما من عمل من دون أجر. وعناصر الدفاع المدني الذين يضعون دمهم على كفهم يومياً بحرب وبلا حرب، بالعمل من دون أجر، في انتظار الاتفاق على أي قانون يتبعون. فهل يجوز ذلك؟".

ولفت الى انه "تداعينا كرؤساء لجان، وعقدنا اجتماعات مع وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني للوصول الى آلية. فالقوانين وضعت لتسهيل حياة الناس لا لتعقيدها. فالاختلاف هو على أي قانون يتبعون ال 117 أو ال 112. وفي انتظار تعديل القانون، واستتباعهم الى القانون 112 لتجنّب المشكلة مع الطبابة ومتممات الراتب، فالحل السريع الاستثنائي مطلوب بموجب سلفات طارئة على الموازنة، لأن اعتماداتهم ومساهماتهم واردة في موازنة العام 2024، ولا حاجة لأي سلفة من خارج الموازنة. والسلفة هي "دفعة على الحساب" الى حين عقد جلسة تشريعية وتعديل القانون".