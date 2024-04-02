شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الرئيس السيسي أقر زيادة المرتبات ثلاث مرات فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر زيادات جديدة بالمرتبات والمعاشات خلال 2023 ثلاث مرات، مما يعكس اهتمامه بالمواطن المصري.

وأضاف أكرم القصاص، في لقائه بقناة ON، أن الإرهاب ليس تهديدا طبيعيا للدول، لكنه يمارس "سياسة الجرذان" على أساس أنه يضرب ضربات بخسة للجميع، ويرتبط بمخططات دولية، إلا أن القوات المسلحة المصرية وصلت للتعامل مع الطريقة المثلى مع هذه التهديدات، مؤكدا أن القوات المسلحة النواة الصلبة للدولة المصرية وقادرة على التعامل مع تهديدات الأمن القومي في الداخل والخارج.

وتابع أكرم القصاص: "القوات المسلحة المصرية كانت تدفع مليار جنيه شهريا تكلفة الحرب على الإرهاب، ولمدة 90 شهرا، أي 90 مليار جنيه تكلفة مادية غير التكلفة البشرية بين أرواح أبنائنا".

وأشار إلى أن العشوائيات كانت تمثل عار للدولة المصرية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، لذلك كانت هناك مبادرة منه للقضاء على العشوائيات بها إرادة وتحركات وخطط وسرعة وإنجاز وتضحية، وقال الرئيس وقتذاك "لا يليق بأهلنا أن يعيشوا في هذه الأماكن"، وبعد في تطوير مناطق عديدة.