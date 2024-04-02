شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أحمد عاشور مديرا للشئون المالية والإدارية بمستشفى النيل بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور السيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، قرارا بتكليف أحمد عاشور عبدالعظيم، للقيام بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بمستشفى النيل بشبرا الخيمة .

ونصّ القرار الذي حمل رقم 235 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القوانين الخاصة بشأن العاملين المدنيين بالتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى، على تكليف الأستاذ أحمد عاشور مدير الشئون المالية والإدارية بمستشفى النيل بشبرا الخيمة.

جاء التكليف لصالح العمل وضخ دماء جديدة لإدارة الشئون المالية برئاسة الدكتور وهبه زوام، وإدارة الشئون الإدارية برئاسة طارق عبد الغفار، رؤساء الإدارة المركزية بالهيئة، وذلك لتحسين الأداء ورفع معدلاته وتمكين الشباب من تولى المناصب القيادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.