شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيونى: القرار السياسى فى عهد الرئيس السيسى منحاز للإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود بسيوني، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم خلال السنوات جهدا مقدرا فى مجال حقوق الإنسان، وكان القرار السياسى فى عهده منحازا للإنسان المصرى، مضيفا: "ويمكن أن نقرأ ذلك في اهتمامه الكبير بتمكين المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال".

وأشار محمود بسيونى في تصريحات لـ"الخليج 365"، الى اهتمام الرئيس السيسى بترسيخ دائم المواطنة، لافتا الى أن عهده شهد صدور قانون لبناء الكنائس وزيارته السنوية إلى الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد والتى تحولت إلى تقليد رئاسى.

وتابع: "أيضا اهتمام الرئيس بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما بها من بنود ألزمت الدولة خلال 5 سنوات بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل شامل، فضلا عن قراره الشجاع بإنهاء حاله الطوارئ والحرص على ترسيخ دولة القانون ،ويحسب للرئيس قوائم العفو الرئاسى وتدشين الحوار الوطنى ورفع شعار الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية وأن الحوار فى الجمهورية الجديدة عملية دائمة لا تنقطع، وكذلك اهتمامه الكبير بقضايا التغير المناخى وتوجيه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر صديق البيئة ."

ولفت محمود بسيونى الى أن الرئيس وضع أساس جديد للعلاقة بين الحكومة والمجتمع المبنى مبنى على الشراكة والتعاون من أجل التنمية وعودة ثقافة التطوع للمجتمع المصري بمبادرات رئاسية تعمل لصالح كل المواطنين مثل حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي، مضيفا: "أتوقع أن الولاية الجديدة ستتقدم أكثر فى مجال حقوق الإنسان خاصة وأن هناك بنيه تحتيه من التشريعات المعززة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وانفتاح أكبر على التعاون مع الاليات الاممية المعنية بحقوق الإنسان".

