انت الان تتابع خبر للمرة الأولى منذ 20 عاماً.. هذا ما يحتاجه آرسنال للظفر بلقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتخلف أرسنال بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر وذلك بعد انتزاعه تعادلا سلبيا مستحقا من مانشستر سيتي بطل المواسم الثلاثة الماضية في عقر دار الأخير الأحد الماضي.

وناشد أرتيتا، لاعبيه استغلال الفرصة المتاحة أمامهم عشية مواجهة لوتون في الدوري المحلي، وقال في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان فريقه في حاجة إلى أن يحقق سجلا مثاليا لإحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 2004 "يجب أن تكون الأمور قريبة فعلا من ذلك".



وأضاف "عندما ترى مستوى وثبات الفرق الأخرى وما هو مطلوب تاريخيا للفوز في هذا الدوري، فلن يكون الأمر بعيدا جدا عن ذلك (الفوز بجميع المباريات التسع المتبقية)".

وتابع "هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه والآن نريد أن ننتهز هذه الفرصة ونحقق ذلك. لقد عملنا كل يوم بهذا الحماس والشغف لتحقيق ذلك والاستمتاع باللحظة أيضا".

وأوضح المدرب الإسباني: "الفريق (أرسنال) يقدم كرة سلسة وهم متحمسون حقا لخوض كل مباراة. أنا مليء بالطاقة وهذا أجمل جزء من الموسم".

وتعتبر المواجهة ضد لوتون تاون المقررة غدا الأربعاء، الأولى في سلسلة من ثماني مباريات لأرسنال خلال الشهر الحالي، بينها مواجهتان قويتان ضد بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.