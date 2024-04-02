شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "برلمانية حماة الوطن" عقب أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية: نجدد العهد بمساندة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال شلبي، في بيان أصدره، أن حلف اليمين الدستورية جاءت من الصرح العريق والجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الممثل لإرادة شعب مصر، والشاهد علي عظمة البناء والتنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه شلبي التهنئة لجموع الشعب الذي اختار بإرادته الحرة في انتخابات رئاسية تعددية نزيهة خير من يقود سفينة الوطن، معلناً تجديد الهيئة البرلمانية للحزب العهد باستمرار مساندتها للدولة المصرية والوقوف خلف الرئيس لاستكمال عمليات البناء والتنمية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي، ستشهد استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية فى بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة فى كافة العلوم، والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون.