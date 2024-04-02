النائب علاء عابد: تنصيب الرئيس السيسي بداية انطلاق مرحلة جديدة من العمل الدؤوب

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة، بمثابة بداية عهد جني الثمار الذي دأب على زراعتها الرئيس السيسي خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له أن اليوم هو بداية انطلاق مرحلة جديدة من العمل الدؤوب الذي لطالما عاهدنا الرئيس السيسي عليه طوال عشر سنوات مضت من الإنجازات المختلفة في جميع القطاعات على كل شبر في أرض الكنانة.

وأكد رئيس نقل النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من المشروعات القومية والتنموية كبرى على مستوى الجمهورية، وجذب مزيد من الاستثمارات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن خطاب الرئيس السيسي للشعب بعد حلف اليمين الدستورية شامل وواضح ويضع خارطة المستقبل للدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني واستكمال تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر على رأس قائمة الدولة المتقدمة.

وتابع.رئيس نقل النواب، أن الفترة الرئاسية التي ستبدأ من غدا لمدة 6 سنوات ستشهد المزيد من الإنجازات التي تجعل الدولة لا تتأثر بالتحديات العالمية مرة أخرى، وسيتحقق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع الاستراتيجية للدولة، وتحويل مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة لإفريقيا والعالم.



ولفت النائب علاء عابد، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يعمل في إطار استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة، واهتم بالزراعة ودعم الفلاح المصري لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف رئيس نقل النواب، أن ما حققه الرئيس السيسي خلال ال 10 سنوات الماضية بمثابة إعجاز بمعنى الكلمة لما شهدته مصر من تحقيق طفرة في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وغيرها.