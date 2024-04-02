انت الان تتابع خبر بعد الثلاثين.. 14 خطوة للعناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تزداد ثقة النساء مع بلوغ سن الثلاثين، وتزداد هذه الثقة عند اتباع عادات صحية للحفاظ على الصحة وتطبيق روتين العناية بالبشرة بعد الثلاثين لزيادة الشعور بالراحة والحصول على بشرة ناعمة وجميلة. فقد تظهر على بشرتكِ في هذا السن بعض مظاهر الجفاف، فيكون السر هنا في كيفية ترطيب بشرتكِ بطريقة مضمونة ومثالية، ويكون الجفاف ناتج عن قلة إنتاج الزهم أو دهون البشرة.يُنصح باتباع بعض الطرق التي يمكن أن تساعد على الحفاظ على البشرة وإعادة حيويتها ونضارتها والتقليل من ظهور التجاعيد بها، كالتالي:

1. حافظي على العناية بالبشرة بانتظام

يُنصح باتباع روتين العناية بالبشرة بعد سن الثلاثين ن طريق تنظيف البشرة باستخدام نوع منظف مناسب لها، وتونر لغلق مسام البشرة حتى لا يتراكم بداخلها الأتربة والأوساخ، وأخيرًا استخدمي مرطب لبشرتكِ، للحصول على بشرة ناعمة وصحية وإشراقة مميزة.

2. اتبعي نظام غذائي صحي

يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن من خضروات وفواكه، لإزالة السموم من الجسم والحصول على بشرة نقية وصحية خالية من الحبوب والندوب والكلف.

3. اختاري مكونات أساسية للعناية بالبشرة

احرصي عند اختيار مستحضرات التجميل الطبيعية أو التجارية أن تحتوي على المكونات الرئيسية التي تعطي البشرة مظهر جذاب وتكون أكثر نضارة، ومن أهم هذه المكونات الأحماض الهيالورونية ومضادات الأكسدة وفيتامين سي والجليكوليك، لحماية البشرة من مظاهر تقدم السن المبكرة وعلامات الشيخوخة والحفاظ على البشرة من التعرض للجفاف الشديد.

4. طبقي وصفات طبيعية للبشرة

يُنصح بعمل بعض الوصفات الطبيعية لتحضير ماسك منزلي وإدراجه ضمن روتين العناية بالبشرة بعد الثلاثين الخاص بكِ. لذا يمكن تطبيق وصفة اللبن الزبادي مع العسل الطبيعي، حيث يمكنكِ تحضيره عن طريق استخدام كمية من لبن الزبادي وخلطه مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وتطبيقه على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.

5. تناولي المكملات الغذائية

يجب تناول مكملات غذائية تحتوي على فيتامين C، وفيتامين E، حيث تساعد هذه الفيتامينات على إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على بشرة صحية ومرنة ومكافحة علامات التقدم في السن.

6. انتظمي في ممارسة التمارين الرياضية

يُنصح بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي لمدة 30 دقيقة، للمساعدة في تطهير البشرة، والتخلص من السموم، وتغذية خلايا الدم، كما تساهم ممارسة التمارين بانتظام في التخلص من التوتر، والحد من ظهور حب الشباب.

7. اشربي كميات كافية من الماء

من الضروري شرب كميات كافية من الماء على الأقل من 8 إلى 10 كوب من الماء يوميًا، للحفاظ ترطيب البشرة والجسم والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

8. اذهبي إلى مراكز التجميل

يجب الذهاب إلى مراكز التجميل على الأقل مرة شهريًا، لعمل جلسات تنظيف للبشرة، حيث يساعد ذلك في تغير نسيج البشرة بطريقة فعالة ويحافظ على نضارة البشرة وحيويتها.

9. واظبي على استخدام كريم الليل

المواظبة على استخدام كريم الليل، لترطيب البشرة وللتخلص من البقع الموجودة فيها، حيث يمكن للبشرة الاستفادة منه طوال الليل.

10. استخدمي طرق تقشير البشرة

تحتاج البشرة إلى عمل جلسات تقشير ثلاث مرات أسبوعيًا، للحصول على النتيجة المرجوة من بشرة نضرة ومشرقة، وللتخلص من الجلد الميت، حيث يمكن عمل مقشر طبيعي للبشرة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة عن طريق خلط السكر والعسل وعصير الليمون وفرك البشرة بهذا الخليط.

11. حافظي على استخدام كريمٍ واقٍ من الشمس

يجب استخدام واقي الشمس للحماية من التعرض لأضرار أشعة الشمس، حيث يعتبر واقي الشمس SPF 30 أكثر فاعلية للنساء فوق سن الثلاثين، كما ينصح باستخدام كريم الأساس يحتوي على SPF أيضًا.

12. ابتعدي عن التدخين

يجب منع التدخين، وذلك لما له من آثار سلبية على صحة البشرة والجسم، فيعمل على ضخ السموم داخل الجسم، ويعطي البشرة مظهر غير صحي.

13. استخدامي مرطب للجسم

يحتاج الجسم لاستخدام مرطب لمناطق الجسم المختلفة المعرضة للإصابة بالجفاف مثل المرفقين والركبتين والكعب.

14. طبقي كريم العين

تبدأ الخطوط الرفيعة والتجاعيد حول العين في الظهور عند بلوغ سن الثلاثين، لذلك يُنصح باستخدام كريم متخصص في تقليلها والحد من ظهور الهالات السوداء.

هناك بعض المنتجات للعناية بالبشرة التي يمكن أن تكون مفيدة بعد سن الثلاثين، منها:

مرطبات مضادة للتجاعيد مثل حمض الهيالورونيك وفيتامين C وفيتامين E لمكافحة الجفاف والتجاعيد.

كريمات مضادة للشيخوخة مثل الريتينول وحمض الجليكوليك والببتيدات التي تساعد في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

منتجات حماية من الشمس للحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتأثيراتها الضارة على البشرة.

مقشرات للبشرة للتخلص من الخلايا الميتة وتحفيز تجديد خلايا البشرة لبشرة أكثر إشراقًا ونعومة.

سيرومات تجديد البشرة لتحفيز إنتاج الكولاجين والتقليل من ظهور علامات تقدم السن.

كريمات للعناية بمنطقة العين للتخلص من الهالات السوداء والانتفاخ والخطوط الدقيقة حول العينين.

ماسكات للوجه لتغذية البشرة وترطيبها وتحسين مظهرها وملمسها.

نصائح للعناية بالبشرة بعد الثلاثين

يعتبر المحافظة على اتباع روتين مخصص واختيار منتجات مضمونة من أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على بشرتكِ ومقاومة علامات التقدم بالسن والشيخوخة. لذا يُنصح بالاهتمام بالبشرة والعناية بها منذ سن البلوغ، حيث يساعد الاهتمام بأنسجة البشرة وتجديد الخلايا على الحفاظ على حيوية البشرة وجمالها. إليكِ بعض النصائح الهامة لمساعدتكِ في الحفاظ على بشرتكِ:

حبي جمالكِ وثقي بنفسكِ، مما يزيد من شعوركِ بالشغف للاهتمام ببشرتكِ وبجمالكِ.

احرصي على اختيار المستحضرات التجميلية والوصفات الطبيعية المناسبة لنوع بشرتكِ.

تناولي المنتجات التي تحتوي على مضادات أكسدة مثل الشاي الأخضر والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة.

احرصي على تناول الأطعمة الغذائية الغنية بفيتامين C، مثل الحمضيات والفلفل الملون والكيوي.

اختاري منظف للبشرة يحتوي على معامل حموضة البشرة PH، واستخدميه مرتين في اليوم.

احرصي على استخدام الكريمات المرطبة وكريمات الوقاية من الشمس لحماية بشرتكِ.

واظبي على اتباع روتين مخصصة للعناية بالبشرة بشكل يومي.

اشربي كميات كافية من الماء، ما لا يقل عن 3 لتر في اليوم الواحد.

استخدامي منتجات لمكافحة التجاعيد ليلًا من مكونات الرتينويدات.

اعتمدي طرق مناسبة لتقشير بشرتكِ تحت إشراف طبي.

داومي على إزالة المكياج قبل النوم.

حماية البشرة من الشمس بعد الثلاثين

تزداد أهمية حماية البشرة من الشمس بعد سن الثلاثين، للحفاظ على صحتها وجمالها ومنع ظهور علامات تقدم السن مثل التجاعيد والبقع الداكنة. إليك بعض النصائح لحماية البشرة من الشمس بعد سن الثلاثين:

اختاري واقي الشمس المناسب للبشرة بعد الثلاثين بعامل حماية SPF عالي، لا يقل عن 30، وضعه على بشرتك قبل التعرض لأشعة الشمس بمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة على الأقل.

أعيدي وضع واقي الشمس بانتظام كل ساعتين على الأقل أو بعد كل تعرق شديد أو السباحة.

لا تنسي وضع واقي الشمس حتى في الأيام الغائمة أو في الأماكن المظلمة، حيث يمكن أن تخترق أشعة الشمس السحاب والضباب وتتسبب في ضرر للبشرة.

ارتدي قبعة ونظارة شمسية تحمي الوجه والعينين من أشعة الشمس الضارة.

تجنبي التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً)، حيث تكون الأشعة الشمسية الأكثر تأثيرًا.

بعد التعرض للشمس، اغسلي ونظفي بشرتكِ بلطف باستخدام منظف لطيف ومناسب لنوع بشرتكِ لإزالة الأوساخ والعرق والواقي الشمسي.

اهتمي بترطيب البشرة بعد التعرض للشمس للمساعدة في ترطيبها وتهدئتها بعد التعرض للشمس.

يصبح تنظيف البشرة أمرًا مهمًا بعد سن الثلاثين، لمنع ظهور علامات تقدم السن، وتعتبر أفضل طريقة لتنظيف البشرة بعد الثلاثين ما يلي:

استخدمي منظف لطيف خالي من الصابون ويكون لطيف على البشرة، وتجنبي المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية قد تسبب تهيجًا للبشرة.

نظفي بشرتكِ مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة وآثار المكياج والشوائب.

استخدمي ماءً دافئًا عند غسل الوجه، حيث يساعد هذا على فتح المسام وإزالة الأوساخ بشكل أفضل دون تهيج البشرة.

تأكدي من اختيار منتجات التنظيف التي تتناسب مع نوع بشرتك، سواء كانت جافة أو دهنية أو مختلطة.

تجنبي استخدام المقشرات بشكل يومي أو مفرط، واختاري المقشرات اللطيفة واستخدميها بانتظام بحسب احتياجات بشرتك.

بعد التنظيف، استخدمي مرطبًا خفيفًا ومرطبًا لترطيب البشرة ومنع جفافها.

جففي بشرتكِ بلطف باستخدام منشفة نظيفة وناعمة دون فركها بشكل مفرط.

تأكدي من إزالة كل آثار المكياج قبل النوم باستخدام منظف خاص بالمكياج وليس فقط بالماء والصابون.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بعد الثلاثين

من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها عند العناية بالبشرة الدهنية بعد سن الثلاثين ما يلي:

1. ماسك العسل والزبادي

يعمل العسل على ترطيب البشرة بينما يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك الذي يساعد في تفتيح البشرة وتقليل علامات التقدم في السن. يمكنك تطبيق هذه الوصفة كما يلي:

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي مع ملعقة كبيرة من الزبادي.

ضعي الماسك على بشرتكِ النظيفة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

2. ماسك الأفوكادو والعسل

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات التي تغذي البشرة وتساعد في تجديدها. ولتحضير هذه الوصفة يمكنكِ اتباع الخطوات التالية:

اهرسي نصف حبة أفوكادو ناضجة واخلطيها مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ضعي الوصفة على بشرتكِ النظيفة واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

3. مقشر السكر وزيت الزيتون

يساعد السكر على إزالة الخلايا الميتة بينما يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة وتغذيتها. ولتحضير هذه الوصفة اتبعي الخطوات التالية:

امزجي ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

دلكي الخليط بلطف على بشرتكِ المبللة بحركات دائرية لمدة دقيقة.

اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

4. قناع القهوة وزيت جوز الهند

القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز تجديد البشرة بينما زيت جوز الهند يعمل على ترطيبها وتغذيتها. يمكنكِ تحضير هذه الوصفة كما يلي:

اخلطي ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ضعي الوصفة على بشرتكِ النظيفة واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

وأخيرًا، بعد أن تعرفتي على طرق العناية بالبشرة الحساسة بعد سن الثلاثين ينصح باستشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي من مستحضرات التجميل أو الوصفات الطبيعية، وذلك لتحديد نوع بشرتكِ وما يناسبها أولًا.

