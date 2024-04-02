شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام الأردنية تبرز أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وسائل الإعلام الأردنية خبر أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب.

وكالة الأنباء الأردنية بترا وعلى موقعها الرئيسي وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزت الخبر بعنوان الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، فيما رصدت توقيتات العملية الانتخابية الرئاسية المصرية.

وكالة مؤاب الإخبارية الأردنية، أبرزت أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر تحت عنوان السيسي يؤدي اليمن الدستورية رئيسا لمصر.

ورصدت وكالة مؤاب في تقرير على موقعها الإلكتروني محطات الرئيس السيسي ودوره في العبور بمصر إلى الأمن والاستقرار منذ توليه الرئاسة منذ عام ٢٠١٤.

موقع خبرني الأردني، أبرز أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، استقبلت أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري لولاية ثالثة بمجلس النواب الجديد، اليوم الثلاثاء، لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة لمدة ٦ سنوات.

موقع رؤيا الأردني وقناة رؤيا الفضائية،رصدا حفل أداء الرئيس السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة جديدة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما نشرا تقريرا عن العملية الانتخابية الرئاسية ومراحلها وصولا لأداء اليمين الدستورية اليوم .