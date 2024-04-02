شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر يهنئ السيسي علي حلف اليمين الدستورية لولاية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصرى العظيم وذلك بمناسبة حلف اليمين الدستورية إيذانا بتوليه ولاية رئاسية جديدة وبدء مرحلة اخرى من مراحل البناء والتعمير لتحقيق تطلعات الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التى بدأها، متمنيا التوفيق والتقدم والازدهار لمصر وشعبها العظيم.



وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن أداء الرئيس السيسي للقسم الدستوري اليوم من العاصمة الإدارية عاصمة الحكم الجديدة التى ستدار منها الدولة المصرية مستقبلا هى بداية عصر جديد من الإنجازات تستكمل فيه مصر ما بدأته خلال عشر سنوات فى جميع المسارات وإشارة إلى العالم أجمع بأن المصريين كانوا وما زالوا قادرين على صناعة التاريخ والانطلاق نحو مستقبل أفضل يشارك فى بنائه كل أبناء الوطن المخلصين إيمانا بأن مصر للجميع وأن الرئيس السيسى هو رئيس لكل المصريين لافتا إلى أن مصر بدأت اليوم عصر الجمهورية الجديدة التى تتسع الجميع بلا اقصاء أو تهميش تستكمل فيها مؤسسات الدولة مسيرتها التنموية فى بناء المشروعات القومية الكبري.



واضاف أستاذ العلوم السياسية الرئيس السيسى قام بمجهودات كبيرة من اجل مصر طوال السنوات الماضية وأعاد لمصر مكانتها وهيبتها السياسية واصلاح أحوالها الاقتصادية وبناء مجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة توفر حياة كريمة لأبنائها نظرا للقناعة الكاملة بأن الإنسان المصرى هو كنز الوطن وأيقونة انتصاره ومجده وستظل مصر شامخة بأبنائها ومؤسساتها ورجالها الأشداء فوق الجميع.



وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب، والتى تحدث فيها بصراحة مطلقة للشعب المصرى عن التحديات التى تواجه الوطن رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر، وميثاق عمل للمرحلة المقبلة، وعهد جديد للمصريين فى مواصلة تحمل المسؤولية بكل أمانة وجد وإخلاص، نحو استكمال المشروع الوطنى لبناء الدولة المصرية الحديثة وجنى ثمار المشروعات القومية الضخمة والانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تبنى إصلاح مؤسسى شامل يشارك فيه كل أبناء الوطن المخلصين إيمانا بأن مصر للجميع وأن الرئيس السيسى هو رئيس لكل المصريين.



ولفت فرحات، إلى أن التحديات كبيرة والمخاطر صعبة خلال الفترة المقبلة لكن اصطفاف المصريين خلف القيادة سيعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان وبناء اقتصاد وطنى قوى قادر على تلبية تطلعاتهم خلال مرحلة الرئاسة الجديدة حيث جعل الرئيس السيسى الإصلاح الاقتصادى أولوية قصوى منذ توليه الحكم كما نفذت الحكومة إجراءات مختلفة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبى وخلق فرص عمل للشباب من خلال آليات جديدة غير تقليدية والاستعانة بخبرات اقتصادية وكفاءات لوضع حلول متطورة للحد من التضخم والتحكم فى الأسعار والرقابة على الأسواق مشيرا إلى اننا نتطلع فى الجمهورية الجديدة تفعيل الاستراتيجيات والمبادرات والوصول إلى معدلات نمو متوازن بما يحقق عوائد إيجابية كثيرة وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة والانتهاء من قانون المحليات لأنه يساهم بصورة كبيرة فى مواجهة الفساد المحلى والحد من مظاهره لأن غياب القانون بصورته الجديدة يفاقم من مظاهر العشوائية والفساد فى الشارع المصرى