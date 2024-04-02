شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز : حفل تنصيب الرئيس وثيقة تاريخية والسيسي حول الأحلام إلى واقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه بولاية رئاسية جديدة ، مؤكداً بأن مصر تكتب تاريخ جديد بين شعبها وبطل من ابنائها البارزين الرئيس السيسي والذي استطاع أن يحول الاحلام الي واقع ، والامنيات الي إنجازات واهتم بالبشر والحجر وكتب التاريخ اسمه بحروف من نور.

واضاف عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن مراسم حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي التي جرت بالعاصمة الإدارية هي وثيقة تاريخيه ، وعقد جديد للوطن بين الرئيس السيسي ووطنة الذي قدم له الكثير والكثير ومازال السيسي يبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن.

وأوضح عبد العزيز بأن التاريخ شاهد علي مسيرة الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي ولعل أبرزها القضاء علي الإرهاب الذي تولت مصر محاربته نيابة عن العالم ، وكذلك نحاجه في علاج الازمه الاقتصاديه التي كادت أن تعصف بالاقتصاد لولا حكمة وجرأة ابن مصر البار عبد الفتاح السيسي.

وتمني عبد العزيز أن يوفق الرئيس السيسي إلى مافيه الخير للبلاد والعباد وأن تتحق علي يديه مانصبوا إلى في الجمهوريه الجديدة.