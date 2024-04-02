شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى سالم: اليوم مصر تبدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حفل تنصيب الرئيس السيسي اليوم يعد استكمالاً لاختيار المصريين للرئيس والذى توافقت عليه معظم الأحزاب والقوى السياسية المختلفة وجموع الشعب المصرى العظيم الذى يدرك تماما قيمة وجود الرئيس على كافة المستويات، موضحا أن مصر تبدأ اليوم مرحلة جديدة من الاستقرار السياسى الذى يتبعه بالقطع تنمية حقيقية وكبيرة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات.

وأشاد سالم بكلمة الرئيس التى اعتبرها خريطة عمل مستقبلية جامعة لكل النقاط، حيث شدد على أمن مصر القومى وتطرق لأهمية استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

وتابع سالم: كما أكد الرئيس على تبنى استراتيجيات تعزز قدرات مصر الاقتصادية وصلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية والتركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.



وقال سالم، إن توجه الرئيس العام يؤكد صلابة الدولة المصرية وقدرتها على المواجهة في ظل ظروف كلنا نعلمها، حيث أشار الرئيس إلى ضرورة تبنى إصلاح مؤسسى يهدف لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإرادات العامة والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العم وتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتعظيم الاستفادة من الثروات البشرية من خلال جودة التعليم ومواصلة تفعيل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الرئيس لا يألو جهدا فى دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ومخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة، والدليل على ذلك زيادة مقررات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل لتصبح 636 مليار جنيه مقابل 530 مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30% باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.

وأبدى سالم تفاؤله خاصة وأن الفترة الماضية من حكم الرئيس شهدت تقدما ملحوظا على كافة الأصعدة خاصة في ما يتعلق بالمشروعات القومية الكبري والبنية التحتية ولولا ما مر به العالم من ظروف صعبة أثرت فى اقتصاديات العالم كله لكان وضع مصر الآن أفضل اقتصاديا بكثير.