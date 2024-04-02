شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: مصر تواصل عمليات البناء والتنمية مع الولاية الجديدة للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، خالص التهنئة للشعب المصرى الذى اختار بإرادته الحرة في انتخابات رئاسية تعددية نزيهة خير من يقود سفينة الوطن لمدة 6 سنوات مقبلة إلى بر الأمان، وذلك بالتزامن مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف أن الحزب يتطلع مع الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تواصل الدولة جهودها التنموية فى كافة القطاعات، وفى كل شبر من أرض الوطن، لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين دول العالم.



وأكد أنه مع الافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة، يتحقق الحلم الذى طالما خطط وسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه مهام المسئولية، وهو الوصول إلى الجمهورية الجديدة التى تتجسد فيها جهود التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد أن حماة الوطن وهو من أوائل الأحزاب التى أعلنت دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، تجدد العهد مرة أخرى باستمرار مساندتها للدولة المصرية والوقوف خلف الرئيس لاستكمال عمليات البناء والتنمية وتحقيق حلم كل مواطن مصرى.