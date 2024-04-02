شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": القيادة الحكيمة للرئيس السيسى جعلت مصر لاعبًا رئيسيًا بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلف اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة، مثمنة الإنجازات التى تحققت خلال عهد الرئيس السيسى.

وأضافت رانيا هاشم في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر شهدت تحولًا نوعيًا في مختلف المجالات، لافتة الى النجاحات الكبيرة التي حققها الرئيس السيسى في تعزيز الاستقرار وتعزيز الأمن الوطني، مما ساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.



وأشارت الى أن عهد الرئيس السيسى شهد تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى وبناء العديد من المدن الجديدة، مما ساهم في تعزيز التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين، مضيفة :"كما شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال التعليم والصحة، حيث تم تحسين البنية التحتية للمدارس والمستشفيات وتطوير البرامج التعليمية والرعاية الصحية، مما ساهم في توفير خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز جودة حياتهم".



وأوضحت رانيا هاشم أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسى والرؤية الاستراتيجية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، جعل مصر لاعبًا رئيسيًا في المنطقة وصوتًا مهمًا يتمتع بالاحترام على المستوى العالمي، مشيدة بجهود الرئيس السيسى الحثيثة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني، وتعزيز العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي، مما أدى إلى تعزيز مكانة مصر في المنطقة وتحقيق الاستقرار.