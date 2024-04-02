بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة الإنسانية في غزة .. قرار عاجل من الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر - زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات قررت تجميد حصتها في بناء ميناء قطاع غزة وسيتم إيقاف المشروع حتى إشعار آخر.

وادعت إذاعة جيش الاحتلال، أنه بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة الإنسانية على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، اعتزمت الإمارات تجميد حصتها في بناء الرصيف الإنساني في ميناء غزة.

وقالت إنه سيتم إيقاف المشروع المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، حتى إشعار آخر.

وكانت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 7 من موظفيها الأجانب بقصف على غزة رغم تنقلهم في سيارتين تحملان شعارها.

وقالت المنظمة، في بيان: «تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي، وقتل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة»، وفق وكالة سبوتنيك.

وقررت المنظمة، تعليق عملياتها الإغاثية في قطاع غزة، منوهة بأن القتلى السبعة هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ويحملون جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

يشار إلى أنه في 20 مارس الماضي، أعلنت إسرائيل أنها أبلغت واشنطن معارضتها لمشاركة قطر في بناء وتشغيل ميناء عائم في قطاع غزة لإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.