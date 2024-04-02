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ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الإسباني

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استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، في جدة اليوم، رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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