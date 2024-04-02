ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الإسباني

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في جدة اليوم، رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.



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