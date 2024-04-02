"التعاون الإسلامي" تدين استهداف موظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (د ب ا)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء بأشد العبارات، جريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة تابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين والتي تسببت في قتل عدد من الأشخاص الأجانب.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان لها، اليوم الثلاثاء، انها تدين "بأشد العبارات، جريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريقاً من العاملين في منظمات إغاثة دولية في قطاع غزة"، فيما يعد "امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

ودعت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، المجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- باحترام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مجددةً" دعوتها إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك العاملون في مجال الإغاثة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 أجانب وفلسطينيا بقصف استهدف سيارة تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في دير البلح وسط قطاع غزة، ليل الاثنين.

وكانت منظمة ورلد سنترال كيتشن -ومقرها الولايات المتحدة- قد نظمت بالتعاون مع جمعية "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة تم إرسالها عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في 12 و30 مارس.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية بلاده عن الهجوم.