وزير خارجية الإمارات: لتحقيق عاجل وشفاف بالاستهداف الإسرائيلي لفريق إغاثة في غزة

بعث وزير الخارجيّة ​الإمارات​يّة ​عبدالله بن زايد آل نهيان​، برقيّات تعزية إلى كلّ من وزيرة خارجيّة أستراليا بيني وونغ، وزير خارجيّة بولندا ​رادوسلاف سيكورسكي​، وزير خارجيّة بريطانيا ​ديفيد كاميرون​، وزير خارجيّة الولايات المتّحدة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، وزيرة خارجيّة كندا ميلاني جولي، القائم بأعمال سفارة فلسطين في أبوظبي علي محمد يونس، ومؤسّس منظّمة "المطبخ المركزي العالمي" خوسيه أندريس، تتضمّن تعازي الإمارات في "ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لسيّارة تحمل فريقًا من مؤسّسة المطبخ المركزي العالمي".

وعبّر عن إدانة الإمارات وبأشدّ العبارات "لاستهداف قوّات الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوّيّة، سيّارة تابعة لفريق المؤسّسة الّذي يعمل في ​قطاع غزة​، لتعزيز الاستجابة الإنسانيّة المقدَّمة للمدنيّين في شمال القطاع، الّذين يعانون من وضع مأساوي ويواجهون ​المجاعة​؛ ما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الفريق وإصابة آخرين"، معربًا عن أسفه العميق للخسائر في الأرواح، وعن تعازيه لأسر الضّحايا، متمنّيًا الشّفاء العاجل لجميع المصابين.

وشدّد على "مطالَبة دولة الإمارات السّلطات الإسرائيليّة بإجراء تحقيق عاجل ومستقلّ وشفّاف، وبتحمّل كامل المسؤوليّة، وعلى ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانيّة لاحتياجات المدنيّين المتأثّرين من الأزمة الرّاهنة"، مؤكّدًا "أهميّة أن تتركّز الجهود الإقليميّة والدّوليّة على حماية المدنيّين، وتوفير المساعدات الإنسانيّة لهم بشكل فوري، بالإضافة إلى تكثيف المساعي الرّامية إلى إنهاء التّصعيد في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة وفي المنطقة".