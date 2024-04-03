الجزيرة: تصريحات نتنياهو كذبة مثيرة للسخرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكرت شبكة الجزيرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان عبر موقعها الالكتروني أمس، إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.
وشددت الجزيرة في بيانها على أن الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية، كما حملت نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.
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