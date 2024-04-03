وصول 3 سفن مساعدات إلى غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت 3 سفن تحمل مئات الأطنان من المساعدات إلى غزة تقريبا إلى وجهتها ، وذلك بعد يومين من إبحارها من ميناء لارناكا القبرصي.
وكانت سفينة «أوبن آرمز» التابعة لمنظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه، على بعد نحو 3 أميال بحرية فقط قبالة ساحل قطاع غزة، أمس الأول، في حين كانت سفينة الشحن «جينيفر» وزورق القطر «ليدرا ديناميك» على بعد نحو 15 ميلا بحريا، حسبما أفاد موقع «مارين ترافيك» الالكتروني لرصد حركة السفن.
ويعد تفريغ الشحنة هو أحد أكبر التحديات التي تواجه المساعدات التي تجلبها السفن، نظرا لعدم وجود ميناء مناسب في غزة، وبسبب المياه الضحلة على الساحل.
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