أمريكا تدمر زورقا حوثيا مفخخا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يتوقع أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات يقودها المبعوث الأمريكي لليمن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس تدمير زورقا مسيرا للحوثيين في اليمن، وأشارت إلى أن الاستهداف تم بعدما تبين أن الزورق المفخخ «يمثل خطرا على القوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة».

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية، وجاء في التقرير «أفاد ربان السفينة أنهم تلقوا نداء من كيان ادعى أنه تابع للبحرية اليمنية وطلب من السفينة تشغيل نظام التعرف الآلي الخاص بها».

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف «حماية» الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، ومنذ 12 يناير، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن في محاولة لردعهم، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا.

على صعيد آخر، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط موقف الجامعة الثابت في دعم سيادة اليمن وسلامة أراضيه، وذكرت قناة «اليمن» الفضائية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني من الأمين العام لجامعة الدولة العربية، عبر خلاله عن تهانيه الحارة للوزير الزنداني بتعيينه وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين وتمنياته له بالنجاح في مهامه الجديدة.

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