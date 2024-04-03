4500 أسطوانة أكسجين هدية المملكة للعراق

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- بواسطة أيمن الوشواش - زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العاصمة العراقية بغداد، لمتابعة المشاريع الإغاثية الصحية هناك والإشراف عليها، والتقى وزير الصحة العراقي المكلف الدكتور صالح مهدي الحسناوي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العاصمة العراقية بغداد، لمتابعة المشاريع الإغاثية الصحية هناك والإشراف عليها، والتقى وزير الصحة العراقي المكلف الدكتور صالح مهدي الحسناوي. واطلع الفريق الوزير على دعم مستشفى السرطان للأطفال بمحافظة البصرة، بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والمتطورة والأدوية، لرفع جاهزيتها وتقديم خدماتها للمرضى داخل العراق. وتمت مناقشة مشروع دعم المركز للعراق بمادة الأكسجين السائل ومستلزماته، إذ تم تسليم 4.500 أسطوانة أكسجين لوزارة الصحة العراقية، وبدورها تم توزيعها على المنشآت الصحية في مختلف المحافظات، إضافة إلى مناقشة تسليم المواقع واستكمال أعمال ما قبل التركيب لخزانات الأكسجين، والمتوقع وصولها إلى العراق خلال الشهر القادم بإذن الله، وتسهيل عمل الشركة المنفذة والمعتمد من المركز، كذلك بحث استئناف توريد الأكسجين السائل للمنشآت الصحية العراقية من المملكة، لدعم جهود الوزارة في تلبية احتياج مواطنيها، وتقديم خدماتها لهم .

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