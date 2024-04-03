شكرا لقرائتكم خبر العاهل الأردني: لا سلام قبل حل القضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك عبد الله قوله، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يزور عمان، إنه يجب وقف الحرب في غزة وحماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها.

وثمن موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، ودورها الفاعل والسباق في الاستجابة الإنسانية في القطاع ومساهمتها في الإنزالات الجوية للمساعدات.