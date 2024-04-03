لعدم التزامها بالمهنية.. السودان يعلق عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا)، عن وزير الإعلام، جراهام عبد القادر، قوله إن البلاد علقت، الثلاثاء، عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية "لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها".



وقالت الوكالة إن القرار جاء استنادا "على موجهات ومطلوبات المهنية والشفافية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني وقيمه".



وقبل أيام قدمت حكومة السودان شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات، متهمة إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وفق ما أفادت الوكالة الرسمية.



وقالت الشكوى إن الإمارات قدمت "مختلف أشكال الدعم السياسي والإعلامي والدبلوماسي والمالي، إلى جانب الإمداد بالسلاح والعتاد وجلب المرتزقة من شتى الدول"، معتبرة، أن الإمارات لا تزال تقدم الدعم لمليشيا الدعم السريع.



ولأكثر من مرة، هاجم مسؤولون سودانيون دولة الإمارات، في مقدمتهم، مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا والذي وصف قادة الإمارات بـ "أمراء الخراب".



وقال عطا في كلمة له في التاسع من مارس الماضي، إن انتهاكات الدعم السريع من قتل ونهب وتمثيل بالجثث واحراق الأطفال وبيع النساء والبنات في أسواق غرب أفريقيا جميعها تتم بدعم مباشر من "دولة الشر أمراء الخراب في ابوظبي أولاد زايد" وفق تعبيره.