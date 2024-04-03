زلزال تايوان.. انهيار مبانٍ وتعليق القطارات وتحذيرات من تسونامي (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة تشاينا تايمز التايوانية أن عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب تايوان صباح اليوم ارتفع إلى 4 أشخاص، فيما أصيب ما يقرب من 97 شخصا.

وذكرت صحيفة يونايتد ديلي نيوز التايوانية أن ثلاثة من المتنزهين لقوا حتفهم في انهيارات صخرية في متنزه تاروكو الوطني بالقرب من مركز الزلزال البحري، والذي يعتبر أقوى زلزال بتايوان منذ ربع قرن مما أدى إلى إتلاف المباني والطرق السريعة.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فيديو يظهر أثار التدمير التي سببها الزلزال معلقة أن هناك مبنى مكون من خمسة طوابق في هوالين متضررا بشدة، حيث انهار الطابق الأول منه وترك الباقي يميل بزاوية 45 درجة، وخرجت المدارس طلابها إلى الملاعب الرياضية، وزودتهم بخوذات السلامة الصفراء، كما غطى البعض أنفسهم بالكتب المدرسية للحماية من سقوط الأجسام مع استمرار الهزات الارتدادية.

كما تم تعليق خدمة القطارات في جميع أنحاء الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وكذلك خدمة مترو الأنفاق في تايبيه، حيث تم فصل خط تم إنشاؤه حديثًا فوق الأرض جزئيًا.

وتوقفت حركة المرور على طول الساحل الشرقي، حيث ضربت الانهيارات الأرضية والحطام المتساقط الأنفاق والطرق السريعة في المنطقة الجبلية، وتسبب ذلك في أضرار بالمركبات.

وقالت السلطات إنها توقعت فقط زلزالا خفيفا نسبيا بقوة 4 درجات، وبالتالي لم ترسل تنبيهات، خاصة وأن تلك المنطقة يهزها الزلازل بانتظام وتستعد لها المواطنين من خلال التدريبات في المدارس والإخطارات الصادرة عبر وسائل الإعلام العامة والهواتف المحمولة ولكن السلطات تفاجئت بزلزال قوي بما يكفي لتخويف الناس الذين اعتادوا على مثل هذه الهزات.

وتعرضت مدينة هوالين آخر مرة لزلزال مميت في عام 2018، مما أدى إلى انهيار فندق تاريخي ومباني أخرى، ولكن كان أسوأ زلزال تشهده تايوان في السنوات الأخيرة هو يوم 21 سبتمبر 1999 بقوة 7.7 درجة وتسبب في مقتل 2400 شخص وإصابة نحو 100 ألف وتدمير آلاف المباني.

اليابان: رصد موجة تسونامي بعد دقائق من وقوع الزلزال

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه تم رصد موجة تسونامي يبلغ ارتفاعها 30 سم (حوالي قدم واحدة) على ساحل جزيرة يوناجوني بعد حوالي 15 دقيقة من وقوع الزلزال.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في اليابان، وحث السكان في منطقة أوكيناوا على البقاء في الأراضي المرتفعة حتى يتم رفع جميع التحذيرات من حدوث تسونامي، وحذر الناس من المعلومات المضللة وحثهم على التزام الهدوء ومساعدة الآخرين.

شعور سكان الصين بزلزال تايوان

فيما ذكرت وسائل إعلام صينية أن سكان شنغهاي والعديد من المقاطعات الواقعة على طول الساحل الجنوبي الشرقي للصين شعروا بالزلزال، حيث تبعد الصين وتايوان حوالي 160 كيلومترا (100 ميل)، ولم تصدر الصين أي تحذيرات من حدوث تسونامي للبر الرئيسي الصيني، بينما أبلغ سكان مقاطعة فوجيان الصينية عن هزات عنيفة، وفقًا لما ذكره موقع Jimu News الإلكتروني.

الفلبين تطلب من السكان على طول الساحل الشمالي الإخلاء إلى مناطق مرتفعة

وفي الفلبين، طُلب من السكان على طول الساحل الشمالي الإخلاء إلى مناطق مرتفعة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حدوث تسونامي كبير بعد حوالي ثلاث ساعات من وقوع الزلزال.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل تيريسيتو باكولكول إن القرويين في مقاطعات باتانيس وكاجايان وإيلوكوس نورتي وإيزابيلا طُلب منهم عدم العودة إلى منازلهم حتى يتم رفع حالة التأهب للتسونامي.

فيما قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي في هاواي أو منطقة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، وبعد حوالي ثلاث ساعات من وقوع الزلزال، قالت إن التهديد قد تجاوز إلى حد كبير جميع المناطق، ولم يتم الإبلاغ عن موجات إلا في تايوان وجنوب اليابان.

وتقع تايوان على طول "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو خط الصدوع الزلزالية الذي يحيط بالمحيط الهادئ حيث تحدث معظم الزلازل في العالم.