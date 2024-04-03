شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. مخاوف من حدوث تسونامي في "أوكيناوا" والسفارة السعودية تحذر والان نبدء بالتفاصيل

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الأزمات الطارئة

ضحايا الزلزال

الدمام - شريف احمد - بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان هذا الصباح، تحذّر السلطات اليابانية من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان، وتهيب السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل مع هاتف شؤون السعوديين: 09055833862.ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرها من حدوث تسوماني عن مقاطعة "أوكيناوا" في جنوب غرب اليابان، فيما حذر مسؤولين السكان وطالبوهم بالبقاء في حالة تأهب، حيث من المحتمل حدوث المزيد من الهزات الأرضية بعد زلزال تايوان.وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد ذكرت في وقت سابق إن موجة تسونامي صغيرة وصلت إلى جزر يوناجوني وإيشيجاكي ومياكو اليابانية القريبة في مقاطعة أوكيناوا، حيث حذرت من احتمال حدوث تسونامي أكبر يصل إلى 3 أمتار.وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إنه ليس هناك أي تقارير عن حدوث أضرار في البلاد، حتى الآن.كما صرح كبير أمناء مجلس الوزراء هاياشي يوشيماسا بقوله "لقد أنشأنا مقرا للأزمات الطارئة، إذ تأتي حياة المواطنين في المقام الأول، عند اتخاذ الإجراءات اللازمة.سنواصل جمع المعلومات حول آخر التطورات"، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء.جدير بالذكر أن هذه المرة الأولى، التي تصدر فيها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدث تسونامي، للمناطق الساحلية، في مقاطعة "أوكيناوا"، منذ زلزال شرق اليابان وتسونامي عام 2011.كان 4 أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم وأصيب حوالي 60 آخرين نتيجة الزلزال الشديد قبالة سواحل تايوان. جاء هذا وفقًا لما أكدته هيئة الإطفاء الوطنية في الجزيرة اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى ذلك، تضررت العديد من المباني بشدة.وهز زلزال بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر تايوان، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، مما أدى إلى تشكل أمواج تسونامي صغيرة وصلت إلى بعض الجزر في جنوب غرب اليابان.