شكرا لقرائتكم خبر عن 12 هدفا لجهاز حماية المستهلك حددها القانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون حماية المستهلك أهداف جهاز حماية المستهلك حيث نصت المادة 42 على أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.

وجاءت المادة 43 لتنص على أن يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:

1-وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

2-نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين.



3-تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يوما.

4-التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



5-دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

6-التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

7-دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وقانونيا.



8-التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

9-وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.



10-تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

11-إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهات المعنية وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

12-إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.