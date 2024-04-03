شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: خطاب الرئيس السيسى يسطر مرحلة جديدة فى عمر الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب المصري بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية ثالثة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، يوضح ملامح الفترة الرئاسية الجديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التي يطمح إليها المصريين جميعا، ويسطر مرحلة جديدة في عمر الوطن.

وأكد نويصر، أن الـ 6 سنوات المقبلة ستكون امتدادا لما تحقق من إنجازات على جميع المستويات وبمختلف المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي نجح خلال 10 سنوات فقط في بناء مصر الحديثة بعد عبور تحديات كبيرة كادت أن تعصف بهذا الوطن لولا وجود قيادة حكيمة وواعية وقادرة على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة في قوة وقدرة المصريين في عبور أي تحديات والخروج منها أقوى.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا على بدء مرحلة البناء والتنمية، فانطلق قطار البناء في كل شبر من أرض الوطن، ليعلن بداية مرحلة جديدة لا إهمال فيها ولا تمييز، فكل محافظات مصر تحصل على نصيبها العادل من التنمية والبناء والتطوير بما يتلاء مع مقدراتها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مسيرة الرئيس السيسي حافلة بالإنجازات التي يصعب حصرها، والتي غيرت وجه الحياة في مصر، وأن قطار التنمية الذي بدأ رحلته منذ 10 سنوات بقيادة الرئيس السيسي، ونجح في إعادة الحياة إلى جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية التي أصابها الإهمال على مدار عقود طويلة، سيواصل مساره حت تحقيق تطلعات المصريين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب المصري سطر ملحمة ديمقراطية شهد لها العالم، باصطفافة أمام اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 والتصويت لصالح المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الشعب المصري سيقف خلف الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.