شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشيوخ: خطاب الرئيس تضمن محددات العمل الوطنى ورؤية للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس يحترم شعبة ويعمل من أجله وهو عهد ووعد قطعة علي نفسه خلال خطاب حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف دعبس أنه لم يكن متفاجئا أن يستهل الرئيس بيانه بشكر الشعب المصري وتقديم التحية له لأن تلك هى سمات القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي الذي وجه التحية والشكر والتقدير لشعب مصر العظيم، كما وصف الرئيس هذا الشعب بأنه رمز الأصالة والعزة والصمود.

وتابع: كما جدد الرئيس العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة لبناء الجمهورية الجديدة من خلال بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في شتي المجالات، خاصة وأن خيار التنمية وبناء الإنسان والأمن والاستقرار هو الخيار الأول للرئيس، فعلى الرغم من كل الظروف المعاكسة والتي يموج بها العالم والمنطقة إلا انه نجح في الخروج إلى بر الأمان وعمل بكل قوة لبناء دولة وجمهورية جديدة في ظل تحديات جسام.

وثمن دعبس ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة والتي جاءت في خطاب الرئيس أمام نواب الشعب بعد أدائه اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن الرئيس وضع يده على الجرح للعمل على معالجته من خلال العمل الجاد والفعال سواء من حيث علاقة مصر بدول العالم أو من خلال دعم وتنمية الاقتصاد القومي على أسس وقطاعات ومستهدفات برؤية وطنية أو من خلال الحفاظ على الأمن القومي المصري ومحدداته، ولذلك أعلن الرئيس عن 5 محاور رئيسية تحدد أهم ملامح العمل الوطني وهي محاور في غاية الأهمية وتشمل العديد من الأمور والملفات والقطاعات المختلفة داخليا وخارجيا، وأهمها الحفاظ علي أمن الوطن والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطريقة تعامل مصر مع القضايا الإقليمية والعالمية، وكذلك مع دول العالم المختلفة، والاستفادة من ثروات مصر بطريقة مثلى وعلى رأسها العنصر البشري والكادر البشري والاهتمام ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات المتميزة له من صحة وتعليم وغيرها من تلك الخدمات.

واستكمل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ: كما أن الرئيس أرسل رسالة واضحة المعالم من خلال الاهتمام بمخرجات الحوار والوطني، كما قدم التهنئة للرئيس بمناسبة ولايته الجديدة، داعيا الله أن يعينه ويسدد خطاه.