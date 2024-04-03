شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يحتفى بالأطفال فى يوم اليتيم بحفل ترفيهى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، اليوم، الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة للخير عضو التحالف الوطني يوما ترفيهيا و إفطارا رمضانيا احتفالًا بيوم اليتيم، بمشاركة 100 طفل من الأيتام.

وهدفت المبادرة إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة، وإشعارهم بالاهتمام والتقدير، وخلق بيئة تفاعلية ممتعة لقضاء وقت مميز مع أقرانهم، حيث ضمّت المبادرة 100 طفل من مختلف الفئات المستهدفة، إذ تم تقديم وجبة إفطار رمضانية لهم عقب قضاء يوم ترفيهى .

وتخلل البرنامج العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات المتنوعة، شملت ألعابًا رياضية وأنشطة ثقافية وفنية، حيث قدم فنانون مختصون في التعامل مع الأطفال فقرات ترفيهية مسلية، وعبر الأطفال عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة في المبادرة، وشعورهم بالاهتمام والدعم من قبل القائمين عليها.

وتأتى تلك المبادرة ضمن جهود التحالف المستمرة لدعم ومساندة أطفال دور الأيتام، وإدخال البهجة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك و للتأكيد على أهمية دور المجتمع في رعاية هذه الفئة من الأطفال، ودمجهم في المجتمع، وتوفير الفرصة لهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات ،وذلك ضمن التزام مستمر من التحالف بتنظيم مثل هذه المبادرات والفعاليات لدعم ومساندة أطفال دور الأيتام وتوفير فرصة لهم لحياة كريمة.



























