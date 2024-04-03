مستشار الأمن القومي الأميركي يرجئ زيارة للسعودية للتعافي من كسر بأحد أضلعه

اعلن البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أرجأ خططا للسفر إلى السعودية لإجراء محادثات هذا الأسبوع في الوقت الذي يتعافي فيه من كسر في أحد أضلعه بعد حادث بسيط.

واوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الإصابة "أثرت في قدرته على السفر، كان حادثا بسيطا وقع تلقائيا. لم يكن سببه أي شخص. ولم يكن نتيجة عمل شرير".

وأضاف كيربي أن سوليفان يتطلع إلى إعادة جدولة الرحلة، لكنه لم يحدد موعدا.

وكان من المقرر أن يجري سوليفان محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسط مسعى أميركي لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وتوقفت المحادثات حول التطبيع في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول الذي شنه مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، لكن المحادثات استؤنفت في الأشهر القليلة الماضية.

وكجزء من صفقة للتطبيع، تريد السعودية إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع واشنطن والحصول على دعم أميركي لبرنامجها النووي المدني.