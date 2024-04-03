شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني يضرب "واتساب" في عدد من دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

واتساب.. ميزة جديدة

الدمام - شريف احمد - ضرب عطل فني تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز اليوم الأربعاء، في عدد من دول العالم.وأبلغ عدد من المسخدمين عن توقف خدمة واتساب بشكل مؤقت، بحلول الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت السعودية ، حسبما أورد موقع "دون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي.وكانت معظم المشاكل المبلغ عنها متعلقة بتوقف التطبيق، فيما كانت 24% من البلاغات متعلقة بمشاكل في استقبال الرسائل و6% في موقع التطبيق الإلكتروني.ووفقا للموقع أبلغ ما يزيد على 17 ألفا من مستخدمي واتساب عن تعطل حساباتهم، كما أبلغ أكثر من 30 ألف مستخدم في الهند وأكثر من 67 ألفا في بريطانيا و95 ألفا في البرازيل عن مشكلات في المنصة.

قدم تطبيق Meta's WhatsApp ميزة "الرمز السري" الجديدة، التي تمكّن المستخدمين من إنشاء "كلمة مرور فريدة" لفتح محادثاتهم المقفلة، وتعزيز طبقة إضافية من الأمان.



ومع هذا التحديث الأخير، قام واتساب بتعزيز الأمان بشكل كبير من خلال تقديم ميزة الرمز السري الجديدة لجميع المستخدمين.



وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء كلمة مرور فريدة، باستخدام الكلمات أو الرموز التعبيرية، لتأمين محادثاتهم باستخدام رمز مرور خاص بهم.